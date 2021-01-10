فريق طبي ينجح في علاج سيدة تعاني من هبوط بعضلة القلب

نجح فريق قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادة أ.د عبدالرحمن العفيفي رئيس فريق مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال والعيوب الخلقية، في علاج سيدة تبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتعاني لسنوات عمرها من هبوط بعضلة القلب وتضخم بالقلب وضعف بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي، نتيجة وجود وصلة شريانية ضخمة منذ الولادة.وظلت السيدة تعاني من أعراض هبوط القلب حتى توجهت إلى مستشفى النصر التخصصي، وقام الفريق الطبي بتوقيع الكشف وعمل الفحوصات والأشعات، وتبين وجود وصلة شريانية ضخمة تسببت في معاناتها على مدار سنوات، وتمكن الفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي من إغلاق الوصلة الشريانية عبر القسطرة القلبية، دونما اللجوء إلى جراحات القلب التقليدية، حيث تم متابعة السيدة بالمستشفى بعد إجراء القسطرة لمدة ٢٤ ساعة والتأكد من تمام نجاح القسطرة وإغلاق الوصلة الشريانية واختفاء الأعراض الإكلينيكية التي تعاني منها السيدة طوال عمرها.وفي نفس السياق تقدم د.قطب السيد مدير عام المستشفى بأسمى آيات الشكر والتقدير لفريق قلب الأطفال والقسطرة القلبية (أطباء -تمريض - فنيين) على تميزهم وإخلاصهم في تقديم أعلى جودة من الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية، وعلى رأس الفريق أ.د عبدالرحمن العفيفي رئيس فريق مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي.وأعربت المريضة عن سعادتها قائلة "أول مرة في حياتي أنام مستريحة من ٤٧ عاما".