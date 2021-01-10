إصابة علي معلول في مران الأهلي

تعرض علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران فريقه اليوم إستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام.





وجاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته في "تراي ماتش" نظمه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني ، وسيخضع اللاعب غدا لإختبار طبي غدا لتحديد حجم الإصابة وإمكانية مشاركته من عدمها في مواجهة الإنتاج الحربي.







