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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول والعجمى

الأحد 10/يناير/2021 - 06:26 م
أعمال البناء المخالف
أعمال البناء المخالف
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات للتصدي للبناء المخالف، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة فى كل أحياء المحافظة.

ونفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن شارع ١٥ سيدي بشر بحري، وتم التحفظ على موتور ونش، حلة ونش، ٢ كوريك، ٢ برويطة وكذلك فك شدة خشبية داخل محل بشارع ملك حفنى بحرى برج الزعفرانى، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأسمنت، الأخشاب والحديد وعدد ١ شنيور.

وشن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة رصيف بمدخل النهضة والتشديد على المخالف بالالتزام بالحدود المسموحة له مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وفى السياق ذاته، قام حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسى بحملة مكبرة استهدفت إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الفقي منطقة الهانوفيل، وتم التحفظ على موتور ونش، وطن أسمنت وكذلك إيقاف الأعمال بالعقار الكائن شارع 9 منطقة بيانكى والتحفظ على ونش، كما تمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء في المهد بشارع حسنين سالم والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت.
إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول والعجمى
إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول والعجمى
إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول والعجمى
إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء المنتزه والعامرية أول والعجمى

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