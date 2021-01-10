«ولكن».. رواية جديدة للكاتب أحمد الموافى

صدر مؤخرا للكاتب الروائي أحمد الموافى رواية جديدة تحت عنوان «ولكن» ومن المقرر أن يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.وتدور أحداث الراوية حول الفقد والاشتياق وكيفية التعامل معه وأعراض الاكتئاب والخروج منه، ويتعرض بطل الرواية إلى عدة مشاكل وكل مشكلة بأسبابها ومحاولة وضع حلول لها.ويقول الكاتب أحمد الموافي إن الرواية تهدف إلى تجسيد المعاني الإنسانية، فمن الطبيعي أن تكون الشخصية هي محورها، فالرواية ليست حياة حقيقة بل حياة نصّية توازيها وتمثّلها، وبالتالي فإن الواقع شكل المصدر الأكبر للكاتب لالتقاط شخصياته الروائية وببراعة وبحرفية استطاع أن يجعل معادل موضوعي متوازن ومهم بين الحقيقة كشخصية وبين الكتابة عنها بما يتوازى معها ويمثلها بمعنى تمديد الشخصيات تحت لمسات الروائي المضيئة لإعادة إنتاجها وفق مقتضيات العمل الروائي.وقدم الموافي شخصياته لتظهر في الرواية بوصفها علامات لها هويات وأبعاد تحددها الأدوار التي تقوم بها كل شخصية، بحيث تكون متناغمة في خطابها السردي الذي سيؤسس النص كاشفا عن تحوِّل الأفراد إلى ذوات أثناء الممارسة التأويلية لمفاهيم مثالية عديدة من الصبر والتفاني وقدرة تحمل والأمل.