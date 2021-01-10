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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أهالي قرية بالقناطر يشتكون من تحول ترعة الري لمستنقع مجاري

الأحد 10/يناير/2021 - 05:44 م
ترعة الري
ترعة الري
حسام عسل - تصوير: محمد ديبو
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سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية شرارة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بسبب تحول ترعة المياه الرئيسية بالقرية لمستنقع للصرف الصحي وانسدادها بالقمامة وعدم تمكنهم من ري مزارعهم بمياه نظيفة.

يقول أحد المواطنين من أبناء القرية إن ترعة الري تحولت إلى مصدر أذى وإزعاج لهم بدلا من أن تكون نبع الخير لأراضيهم وزراعاتهم، حيث امتلأت عن آخرها بالقمامة ومياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، ما تسببت في جلب الحشرات والحيوانات الزاحفة كالثعابين وغيرها كالقوارض التي تنتقل إلى المنازل، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة طوال الوقت والناموس والذباب.

وأضاف أخر أن سيارات كسح المجاري تصب فيها وكذلك المصانع تلقي بها المخلفات والمواد الكيماوية، ولم نجد مصدرا بديلا لري الأراضي غيرها، ونناشد المسؤولين بالتدخل لإعادة تأهيلها وتطهيرها لتكون صالحة من جديد.

وأضاف أن سائقي عربات كسح المجاري يمارسون البلطجة على أي مواطن يفكر في الاعتراض على رميهم الصرف بها يقول: "بنقولهم احنا بناكل الزرع اللي بيتروي بالمية دي مترموش فيها مجاري" نتلقى منهم وابل من السباب وحدثت مشكلة كبيرة من قبل مع أحد شباب القرية مع أحدهم واعتدوا عليه بالضرب ولم يتمكن أحد من وقفهم.

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