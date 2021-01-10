ساكو يهنئ الأب ساتي بمرور 70 عامًا على تأسيس سانت فاتيما

هنأ مار لويس الأول رافائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانبة الكاثوليكية، الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، بمناسبة الاحتفالات بمرور 70 عامًا على تأسيس كنيسة وبازيليك سانت فاتيما بمصر الجديدة بالقاهرة.قال الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان الأحد إن الاحتفالات تقام اليوم بالاكتفاء بالقداس الإلهي فقط، دون أي احتفالات أخرى بسبب فيروس كورونا.