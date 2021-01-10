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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بحار بحريني: دفعت لقطر 25 ألف دينار «غرامات»

الأحد 10/يناير/2021 - 07:00 م
البحار البحريني،
البحار البحريني، يوسف خميس العليوي،
نيفين أشرف
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أعرب البحار البحريني، يوسف خميس العليوي، عن معاناته الطويلة من ممارسات دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، والتي ظلت على امتداد عمله بالصيد، تستهدفه وغيره من البحارة البحرينيين في أرواحهم وأرزاقهم.

وقال في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة الأنباء البحرينية مساء الأحد: "أوقفنا بوانيشنا بسبب مضايقات الدوريات القطرية وقمنا ببيعها، بعد أن قمت بدفع مبالغ كبيرة من الغرامات للسلطات القطرية، حوالي 5 مرات تقريبا، بقيمة ما يعادل 25 ألف دينار ومصادرة ما نقوم بصيده".

ومن أجل سداد هذه الغرامات، أوضح قائلًا: "كنا نقوم بأخذ قروض، حتى نتمكن من استعادة البوانيش وإطلاق سراح البحارة، مضيفًا: "الدوريات القطرية، كانت تقبض علينا وتنقلنا للدوحة وتقدمنا للمحاكمة، بالإضافة إلى أنهم كانوا يبيعون ما نصطاده من أسماك، بمبلغ 20 أو 30 ألف ريال قطري، والمبلغ يذهب لهم مباشرة بطبيعة الحال".

وتابع: "قاموا بتكسير جوانب البانوش، ورفضوا أن أقوم بنقله إلى البحرين، وبعد تسليمي الغرامة لهم، أرجعت البانوش البحرين، حيث قمت بتصليحه".

وأشار العليوي إلى موقف له داخل المحاكم القطرية، أثناء محاكمته هناك، حيث قال له القاضي: "إننا لا نريد منكم المرور في بحر قطر"، وفق قوله.

واستعرض العليوي جانبًا من حياته أثناء الصيد في البحر، مشيرًا إلى أنه كان وغيره من الصيادين البحرينيين، يقوم بالصيد في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على تعليمات وموافقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث لم يتعرضوا لأي مضايقات أو ممارسات على نحو ما تقوم به قطر، منوهًا بأن هذا الأمر، تعاقبت عليه الأجيال ويعرفه كل من يقوم بالصيد.

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