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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد والقرين

الأحد 10/يناير/2021 - 05:36 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد والقرين، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية والغير تقليدية للمشكلات والقضايا التي تعانى منها الدائرة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم للأفضل.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، ومحمد حجازي رئيس مدينة القرين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على مشاركة واطلاع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور ) ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بنطاق دوائرهم وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ نحن في مرحلة تتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون وتضافر جهود قوى المجتمع المختلفة للمشاركة في بناء الوطن والتصدي لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد والعبور منها بسلام.

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