توجيهات رئاسية بتطويرها.. خريطة بأهم المحاجر في المحافظات

تزخر مصر بالعديد من الثروات الطبيعية التي تمثل كنزًا قوميًا للبلاد، لاسيما وأنها تحظى بظهير صحراوي يتميز بالموارد الطبيعية التي ليس لها مثيل، كالمحاجر التي تنتشر على مستوى المحافظات.ومؤخرًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة تستهدف تطوير المحاجر، بهدف تحقيق أقصى فائدة من إدارة الموارد الطبيعية والمحاجر، وفق معايير وأسس واضحة تنظم العلاقة بين المستثمرين والدولة.وترصد "الدستور" المحاجر الموجودة في عدد من المحافظات، والتي سيجرى العمل على تطويرها وفق التوجيهات الرئاسية، بحسب الإحصائيات الصادرة عن كل محافظة.تمتلك محافظة البحر الأحمر حوالي 180 محجرًا متنوعًا، منتشرة على مدن المحافظة المختلفة؛ منها الزلط والرملة البيضاء والرخام ورملة الرديم.كما تتميز محافظة البحيرة بالظهير الصحراوى الذي يحتوى على العديد من المحاجر الرسمية المسجلة بالبحيرة، والتي بلغت إلى نحو 41 محجرًا، منها 26 محجر للرمال الناعمة و14 محجرا للرمال الخشنة التى بها نسبة من الزلط، بالإضافة محجر للطفلة الصناعية التى تستخدم فى أعمال الخرسانات المسلحة.بينما تمتلك محافظة مطروح 27 محجرًا، والتي تتركز فى منطقة العلمين والحمام وعلى طريق واحة سيوة، إذ تمتلك ثروة هائلة من المواد الخام ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى تستخرج من المحاجر، إضافة إلى محاجر الملح الصخرى الذى يستخرج من بحيرات سيوة، والذى يتم تصديره للخارج بكميات كبيرة.كما أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح 7 محاجر رخام جديدة حق الاستغلال أمام المستثمرين، وتقع هذه المحاجر بمناطق وسط المحافظة وجبال سيناء، فيما جاءت الشرقية ضمن المحافظات التي تمتلك 6 مواقع محجرية قد بدأ استغلالها منذ 45 عامًا وتجاوزت ايراداتها 10 ملايين شهريًا.