رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

توجيهات رئاسية بتطويرها.. خريطة بأهم المحاجر في المحافظات

الأحد 10/يناير/2021 - 05:34 م
المحاجر في المحافظات
المحاجر في المحافظات
سمر محمدين
طباعة
تزخر مصر بالعديد من الثروات الطبيعية التي تمثل كنزًا قوميًا للبلاد، لاسيما وأنها تحظى بظهير صحراوي يتميز بالموارد الطبيعية التي ليس لها مثيل، كالمحاجر التي تنتشر على مستوى المحافظات.

ومؤخرًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة تستهدف تطوير المحاجر، بهدف تحقيق أقصى فائدة من إدارة الموارد الطبيعية والمحاجر، وفق معايير وأسس واضحة تنظم العلاقة بين المستثمرين والدولة.

وترصد "الدستور" المحاجر الموجودة في عدد من المحافظات، والتي سيجرى العمل على تطويرها وفق التوجيهات الرئاسية، بحسب الإحصائيات الصادرة عن كل محافظة.

تمتلك محافظة البحر الأحمر حوالي 180 محجرًا متنوعًا، منتشرة على مدن المحافظة المختلفة؛ منها الزلط والرملة البيضاء والرخام ورملة الرديم.

كما تتميز محافظة البحيرة بالظهير الصحراوى الذي يحتوى على العديد من المحاجر الرسمية المسجلة بالبحيرة، والتي بلغت إلى نحو 41 محجرًا، منها 26 محجر للرمال الناعمة و14 محجرا للرمال الخشنة التى بها نسبة من الزلط، بالإضافة محجر للطفلة الصناعية التى تستخدم فى أعمال الخرسانات المسلحة.

بينما تمتلك محافظة مطروح 27 محجرًا، والتي تتركز فى منطقة العلمين والحمام وعلى طريق واحة سيوة، إذ تمتلك ثروة هائلة من المواد الخام ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى تستخرج من المحاجر، إضافة إلى محاجر الملح الصخرى الذى يستخرج من بحيرات سيوة، والذى يتم تصديره للخارج بكميات كبيرة.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح 7 محاجر رخام جديدة حق الاستغلال أمام المستثمرين، وتقع هذه المحاجر بمناطق وسط المحافظة وجبال سيناء، فيما جاءت الشرقية ضمن المحافظات التي تمتلك 6 مواقع محجرية قد بدأ استغلالها منذ 45 عامًا وتجاوزت ايراداتها 10 ملايين شهريًا.
توجيهات رئاسية بتطويرها.. خريطة بأهم المحاجر في المحافظات
توجيهات رئاسية بتطويرها.. خريطة بأهم المحاجر في المحافظات

موضوعات متعلقة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الزمالك يجمد صفقة باسم مرسي نهائيًا

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مدبولي: الرئيس وجه بخروج مونديال اليد بصورة حضارية تبهر العالم

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب