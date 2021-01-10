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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسي للمشرعين: استعدوا للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع

الأحد 10/يناير/2021 - 06:22 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ "الاستعداد للعودة إلى واشنطن" هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترامب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول.

ولم تذكر بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترامب أو أي عملية أخرى تهدف لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، إلا أنها أصرت على أنه لابد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته بشكل ما.

وقالت بيلوسي في الرسالة التي صدرت في وقت متأخر أمس السبت: "من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا.. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا الانتهاك كان بتحريض من الرئيس".

وكانت بيلوسي قالت أمس السبت إنه لابد أن يواجه ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة".

ودعت بيلوسي ترامب إلى الاستقالة فورا وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله.

وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

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