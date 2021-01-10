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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

اليوم.. الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس بطريركية الكلدان بالقاهرة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:31 م
الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي
جرجس صفوت
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قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه بحضور سفير الفاتيكان المطران نيكولاس تيفينين سنحتفل في السادسة من مساء اليوم بالقداس الإلهي بمناسبة مرور ٧٠ سنة لوضع حجر أساس كنيسة العذراء سيدة فاتيما.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان الأحد، أن الحضور سيكون بالحجز؛ نظرًا لظروف كورونا الراهنة، بعد قرار الكنيسة الكلدانية بتحديد نسبة الحضور 5% فقط في القداسات والمناسبات.

على صعيد آخر، قال المُدبر البطريركي للكلدان في مصر إنه في ظل إجراءات كورونا احتفلت الكنيسة الكلدانية في مصر بعيد الدنح أي الظهور (الغطاس)، مضيفًا أنه ترأس القداس الإلهي بمعاونه الإخوة الشمامسة والكورال وذلك في كاتدرائية بازليك العذراء سيدة فاتيما.

تابع "جدد المؤمنون خلال القداس وعد المعمودية وتباركوا بالمياه المباركة التي كرسها المدبر البطريركي".

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