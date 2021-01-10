مباحثات بين قادة الخرطوم وجوبا بشأن تنفيذ اتفاق السلام

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، بجوبا برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لبحث سير تنفيذ اتفاق سلام السودان، بجانب آخر التطورات في ملف سلام جنوب السودان.وأوضح مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك أن دقلو قدم توضيحا لسلفاكير بشأن تكوين لجان آليات السلام فضلًا عن جهود تكوين الحكومة بمشاركة الحركات الموقعة على السلام، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأشار قلواك إلى أن سلفاكير طلب من دقلوا استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو خاصة وأن وفد الحركة موجود في جوبا وفي كامل الجاهزية لاستئناف التفاوض مع الحكومة.كما ناقش اللقاء التطورات في عملية سلام جنوب السودان كما تلقى النائب الأول تطمينات من سلفاكير بأن الشهر الجاري سيشهد تكوين مجلس الولايات والمجلس التشريعي القومي، لافتًا إلى تكوين حكومات الولايات وقرب انتهاء فترة تدريب الجيش القومي.