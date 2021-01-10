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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطبيب الروائي.. قيادي بصحة الشرقية يصدر روايته الأولى

الأحد 10/يناير/2021 - 05:30 م
الدكتور حامد خطاب
الدكتور حامد خطاب
سارة الوردانى
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"كيف لا يصير الطبيب أديب" هى عبارة خالدة لأحمد خالد توفيق، ومن أكثر ما يتردد فى ذهنى من عبارات، كانت تلك كلمات الطبيب حامد خطاب، أحد قيادات مديرية الصحة بالشرقية، والذى كسر قواعد الطب، ليسلك طريق الأدب، فى تجربة روائية، جعلت منه محط أنظار العديد من القراء.

التقت "الدستور" الدكتور حامد خطاب، طبيب باطنى، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، بمديرية الصحة بالشرقية، للتعرف على تجربته الجديدة، فى كتابة رواية، والتعرف على الدوافع التى جعلته يخوض تجربة جديدة هى بعيدة تماما عن مجال دراسته وعمله.

وقال مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالشرقية، إن موقفه غير مألوف للعاملين فى المجال الطبى، لافتا إلى أنه تفاجأ من نجاح هدفه الأدبى ورد الفعل الجيد حول روايته "نفوس معذبة"، وأنه وضع نفسه مكان القارئ، حتى يُخرج للقراء محتوى هادف غير ممل.

وأضاف أن روايته خرجت للنور بعد 6 سنوات من الكتابة، حيث بدأها فى عام 2014، لتخرج للنور فى نهاية 2020، لافتا إلى أنه جارى استكمال جزء آخر منها إذا تم تحقيق الهدف من تلك الرواية.

وأوضح خطاب، أن روايته تدور حول دجال، قام باستغلال الأشخاص لعمل الشر، مستخدما ضعفهم البشرى تجاه أهوائهم ورغباتهم، والضعف فى مواجهة مشكلاتهم، وذلك إرضاءً لـ"سيدنا" وهو الشيطان المهيمن عليه، لافتا إلى أن الرواية تجسد بعض المواقف والأشخاص المبنية على قصص حقيقة، إلى جانب وحى خيال المؤلف.

وأكد الطبيب الروائى، أن الفكرة ليست وليدة اليوم، فهو من صغره محب للقراءة، لديه الهواية الأدبية رغم دراسته مجال الطب وتقدمه فيه، حتى أصبح عمله الأساسى، ووصل لمنصب قيادى بمديرية الصحة، مشيرا إلى أن عمله وواجباته العملية والمنزلية كانت تمثل أحيانا صعوبات وعراقيل فى طريق إنتاج عمله الأدبى.

واستكمل أن هدفه من العمل الأدبى ليس الربح المادى، ولكن نشر ثقافة القراءة، وإشباع هوايته، موضحا أنه استمع لآراء العديد من المثقفين والنقاد، والذين أكدوا جودة عمله الأدبى، والذى حاز انتشارا بالمحافظة، ورواجا بين قراء الروايات.

واختتم الدكتور حامد خطاب حديثه، بأنه جارى التوثيق لروايته بمعرض الكتاب القادم، وذلك بعد أن قام بطباعتها ونشرها، وأن طريق حياته القادم، سيغلب عليه الطابع الأدبى أكثر من الطابع الطبى، داعيا الجميع أن لا يحرمون أنفسهم من ممارسة هواياتهم بجانب عملهم الأساسى.

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