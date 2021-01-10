«الكاثوليكية»: السنة الدولية للعائلة بدأت عام 94 واللقاء العاشر في 2022

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأمم المتحدة أعلنت عام 1994 "السنة الدولية للعائلة"حيث أراد البابا يوحنا بولس الثاني أن تحتفل الكنيسة بسنة العائلة، لذا عُقد الاجتماع العالمي الأول للعائلات الذى تم عقده في روما يومي 8 و9 أكتوبر من 1994 بتوجيه من المجلس البابوي للعائلة الذي استمر في تنظيم جميع اللقاءات العالمية اللاحقة للعائلات.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر فيسبوك، أنه منذ ذلك الحين يُعقد لقاء عالمي للعائلات كل 3 سنوات في أماكن مختلفة حول العالم، جنبًا إلى جنب مع المؤتمر الرعوي اللاهوتي الدولي. ويُخْتَتَم باحتفال العائلات بحضور البابا واحتفال إفخارستي نهائي عظيم.وتابع "سيُعْقد الاجتماع العالمي العاشر في روما، في يونيو 2022 حول موضوع "حب العائلة: دعوة وطريق القداسة".