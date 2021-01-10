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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:25 م
حزب الجيل بالإسكندرية
حزب الجيل بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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اجتمعت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اليوم الاحد، لمناقشة استكمال الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة، وكذلك إعادة هيكلة الأمانة وضخ وجوه جديدة بالأمانات واللجان المختلفة.

وأكد عمر عوض، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أنه بناء على تعليمات الدكتور ناجى الشهابي، رئيس الحزب، بضرورة تفعيل جميع الأمانات والتفاعل مع المواطنين بالشارع السكندرى، عقدت الأمانة اجتماعها لوضع استراتيجية عمل جديدة والنزول والاستماع لشكاوى المواطنين والتواصل مع المسؤولين لسرعة حلها بالإضافة للأنشطة المختلفة.

وتم مناقشة خطة اللجنة الصحية التي تستهدف عمل عده قوافل طبية مجانية بجميع دوائر المحافظة وعودة حملات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لاستكمال حملات التطهير والتعقيم لعدد من المؤسسات العامة والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين، بالإضافة لتفعيل البروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار خاصة مع المبادرة التى أطلقها الحزب "إسكندرية بلا أمية" والتى سيتم انطلاقها خلال أيام.
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا
حزب الجيل بالإسكندرية: قوافل طبية مجانية وحملات للتوعية بمخاطر كورونا

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