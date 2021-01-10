«المسبحة الوردية» لكاثوليك مصر من كنيسة الإسكندرية (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "المسبحة الوردية".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" لفرقة مريم سيدة الخلاص، من كنيسة سان ميشيل للأقباط الكاثوليك بمحافظة الأسكندرية.