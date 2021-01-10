محافظ الغربية: جولات يومية لمتابعة أعمال الرصف في جميع المراكز

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يقوم بجولات مستمرة يومية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بجميع المراكز والمدن والأحياء.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة، حيث تفقد نفق كوبري قحافة وآخر الأعمال.وأشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ إلى أنه تم عزل أرضية النفق وسيتم عمل تعديلات على جدران النفق لمنع تسرب المياه من خلالها، ثم تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا والممتد من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعي، حيث تابع أعمال تدبيس ترعة القاصد، إزالة كافة الإشغالات المتواجدة على جانب الكورنيش، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيدًا للرصف.