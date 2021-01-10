توفير 17 ميكروباصًا لنقل أهالى البياضية لمستشفى الحميات

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم توفير 17 سيارة ميكروباص لحل أزمة عدم توفير سيارات لنقل المواطنين المترددين على مستشفى الحميات، لإجراء الفحوصات الطبية والمسحات اللازمة وغيرها فى ظل أزمة فيروس كورونا والموجة الثانية له.وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص عدم توفير سيارات ركوب واستغلال بعض سائقى التكاتك للمواطنين المترددين على المستشفى الحميات، وعلى الفور قام بعرض الأمر على محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، وكلف رئيس المدينة بالتوجه إلى مستشفى الحميات لحل هذه المشكلة.وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم عمل مذكرة إلى مدير إدارة المرور بالأقصر للعمل على حل هذه المشكلة لإيجاد سيارات أجرة، وقام مدير المرور بحل هذه المشكلة عبر مخاطبة إدارة مواقف المحافظة وتم التأكيد على أنه يوجد عدد (17 سيارة ميكروباص) لحل هذه المشكلة، وتقرر عمل خط سير، والتأكيد على المواطنين فى حال وجود شكاوى سرعة التوجه إلى إدارة المواقف لموقف أرمنت لعمل شكوى ضد السائق المخالف للتعليمات المقررة من إدارة المرور ومجلس المدينة.وكان قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق بالأقصر، بحملة مكبرة بنطاق المدينة، حيث توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد 5 أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة، وتم دفع قيمة الغرامة.