بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الإنجيلية لوسيم حنا

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، صلاة القداس الإلهي بمناسبة السيامة الإنجيلية للشماس وسيم حنا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بالخصوص.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الاحتفال وكذلك أيضًا صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم.أضاف باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شارك كذلك الأب الدكتور يونان شحاتة، راعي الكنيسة ولفيف من الآباء الكهنة، والشمامسة الإكليريكيين.