حسن سليمان يتابع منظومة الأكسجين بمستشفى التأمين الصحى ببني سويف

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف، اليوم الأحد، مستشفى التأمين الصحى لمتابعة سير العمل بالمستشفى، ومتابعة منظومة الأكسجين بالمستشفى.وتأتي الزيارة ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة، وذلك بإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.وتابع الدكتور حسن خزان الأكسجين، وذلك للتأكد من توافر الأكسجين على مدار الساعة، واستمرارية توريد الأكسجين، وكذلك توافر أسطوانات أكسجين تعمل على ضخ الأكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى، والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أول بأول، ومتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من توافر كل المستلزمات والأدوية.