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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

الأحد 10/يناير/2021 - 06:15 م
فصل المرافق عن أراضى
فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بزيارة مدينة رأس البر، قادت خلالها حملة بحضور العميد عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وقطاع الكهرباء، وذلك لفصل المرافق عن قطع أراضى تابعة لأملاك الدولة بشوارع ٢٠،١٠٣،١٢،٢٤ تم طرحهم مسبقًا بالمزاد العلنى، ولم يتم تسديد الأقساط الخاصة بهم بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ إجراءات التصالح وفقًا للمنظومة التى حددتها الدولة.

وأكدت "المحافظ" فصل خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وذلك لعدم مصداقية المتعدين بعد إعطائهم عدة فرص للسداد ولكنهم لم يلتزموا بذلك، كما أعطت مهلة يومين فقط لسداد الأقساط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات سحب الأراضى.

وفى هذا الصدد، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى كل الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات المشددة وتحرير محاضر فى حال تنفيذ وصلات خلسة بالمخالفة.

وعلى جانب آخر أمرت "المحافظ" برفع مخالفة إشغال وتعدٍّ بشارع ٢٠ والذى أدى إلى إعاقة حركة المارة به، مشددة على شن حملات مستمرة لإزالة كل المخالفات وفتح جميع الشوارع الفرعية.

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