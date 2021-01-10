رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

40 ألف وفاة بكورونا في ألمانيا وتحذير من الأسوأ

الأحد 10/يناير/2021 - 06:17 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
يتسارع انتشار وباء «كوفيد-19» مع تجاوز حصيلة الوفيات في ألمانيا عتبة 40 ألفًا وفي بلجيكا 20 ألفًا، فيما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن الأسوأ آت في انتظار أن يبدأ ظهور مفعول اللقاحات.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن الأسابيع المقبلة ستكون "المرحلة الأشد للوباء" حتى الآن علمًا بأن العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية يعملون بأقصى طاقتهم.

وقالت ميركل إن عواقب اللقاءات الاجتماعية التي تزايدت خلال فترة أعياد نهاية العام لم تظهر بعد.

تجاوزت بلجيكا الأحد حصيلة 20 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها لدى المقيمين في دور المسنين. ومع تسجيل 1725 وفاة لكل مليون نسمة، صنفت بلجيكا أكثر دولة تضررًا من حيث معدل الوفيات نسبة إلى التعداد السكاني (باستثناء الدول الصغيرة مثل سان مارينو).

في بريطانيا حذر كريس ويتي كبير أطباء إنجلترا من أن النظام الصحي "يواجه حاليًا أخطر وضع يمكن أن نتذكره"، مضيفًا "إذا واصل الفيروس هذا المسار فإن المستشفيات ستكون في صعوبة فعلية، وفي وقت قريب جدًا".

في انتظار نتيجة حملات التلقيح التي تواجه انتقادات بسبب بطئها، شددت حكومات مثل فرنسا أو السويد الإجراءات للحد من التواصل مع مخاطر زيادة الصعوبات الاقتصادية.

في فرنسا، قررت الحكومة تقديم بدء حظر التجول ساعة في ثماني مقاطعات إضافية، لتنضم بذلك إلى 15 مقاطعة سبق أن فرضت هذا الإجراء في نهاية الأسبوع الماضي لكن المسئولين المحليين ينتقدون هذا الإجراء مشككين في فعاليته.

وتم رصد حوالى أربعين إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس حتى الآن في فرنسا بينها عائلة فرنسية عادت من بريطانيا خلال فترة الأعياد.

في كيبيك، دخل حظر تجول ليلي حيز التنفيذ مساء السبت لوقف الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى مقاطعة منذ فترة الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وتسارع انتشار الوباء دفع السويد إلى تغيير السياسة التي كانت تعتمدها حتى الآن، وكانت تعتبر أقل تشددًا مقارنة مع الدول الأخرى. واعتبارًا من الأحد شددت الإجراءات لا سيما إغلاق متاجر ومطاعم في مناطق محددة للمرة الأولى.

لكن الإجراءات تثير معارضة وتمردًا في بعض الأحيان مثلما حصل في الدنمارك حيث تتكثف الإصابات بالفيروس المتحور الذي ظهر في بريطانيا. فقد نظمت تظاهرات احتجاج على القيود تطورت السبت إلى مواجهات ما أدى إلى توقيف تسعة أشخاص. وردد المتظاهرون "الحرية للدنمارك، لقد سئمنا".

تريد الحكومة البريطانية تلقيح كل البالغين في البلاد بحلول الخريف وقامت بتلقيح 1,5 مليون شخص حتى الآن. وتخوض بريطانيا، الدول الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا، سباقًا مع الزمن لمكافحة السلالة الجديدة وقد تجاوزت السبت حصيلة 80 ألف وفاة وثلاثة ملايين إصابة.

وتعتزم الهند تلقيح 300 مليون شخص عبر إطلاق إحدى أكبر حملات التلقيح ضد «كوفيد-19» في العالم خلال أسبوع. والعملاق الآسيوي هو الثاني الأكثر تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة مع أكثر من عشرة ملايين إصابة.

من جهتها أعلنت كوبا عن أنها ستجري اختبارات في إيران لدرس فاعليّة "سوبيرانا 02"، وهو أكثر لقاحاتها المحتملة تقدّمًا.

من جهتها، جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة للندن.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعًا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية".

وتابع: "من الطبيعي في الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في متناول الدول المعرضة".

موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

بتخفيض 50%.. أسعار تذاكر الطيران بعد مبادرة «شتي في مصر»

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب

«ولكن».. رواية جديدة للكاتب أحمد الموافى

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله