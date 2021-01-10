رحل بشق يديه حتى الكف.. مَن هو القديس غللييكوس أسقف أوسيم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بذكرى استشهاد القديس غللييكوس أسقف أوسيم.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس غللينيكوس أسقف أوسيم، وذلك أنه لما علم الملك دقلديانوس أن غللينيكوس يعلم الناس أن يبتعدوا عن عبادة الأوثان أرسل إليه رسلًا ليقبضوا عليه ويعذبوه، فلما سمع القديس بقدوم رسل الملك جمع شعب ابروشيته إلى مدينة أوسيم مقر كرسيه وأقام قداسًا وقال لهم إنكم لا ترون وجهي بعد، فبكي الشعب بكاءً مرًا ولم يقدروا أن يمنعوه من لقاء الجند ثم خرج وأسلم نفسه إليهم فأخذوه وسلموه لاريانوس والي انصنا، فعذبه بأنواع العذاب وكان الرب يشفيه ويقويه.أضاف:"ثم أخذه الوالي معه إلى مدينة قاو وهناك عذبه أيضًا ولما ضجر من تعذيبه أمر أن تشق يده حتى كفه ثم أخذه بعد ذلك معه في سفينة إلى طوخ ولما شعر القديس بدنو أجله وهو في السفينة أوصى نوتيا مؤمنا قائلًا له إذا مت فعند وصولنا البر اطرح جسدي علي تل ولما رحل طرح النوتي جسد القديس كما أمره وإذا قوم مؤمنين قد أتوا فاخذوا جسد القديس وكفنوه وأخفوه عندهم إلى أن انقضي زمن الاضطهاد".