نجل سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها: «إلى العديد من الضحك معًا»

احتفل شادي، نجل الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ63 الذي يحل اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشر شادي عددًا من الصور التي تجمعه بالديفا سميرة سعيد وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي، إلى العديد من الضحك معًا".وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قط وفار" وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسى.