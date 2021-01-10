نقابة القراء تنعي تناظر المجالي: رحيلها خسارة كبيرة للإسلام

نعى محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، الحافظة المتقنة المعمرة القارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر- الصغرى والكبرى- الشيخة تناظر محمد مصطفى المجالي التي علمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات، عن عمر يناهز 97عاما.وقال الشيخ محمد صالح حشاد رئيس النقابة: يعد رحيل الشيخة تناظر خسارة كبيرة لدنيا الإسلام، حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات.وتابع: نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لها نورا وأنيسا في قبرها وأن يجعل ما قدمته خدمة لكتاب الله في ميزان حسناتها، وأن يجعله شفيعا لها يوم القيامة وأن يرفع درجاتها في أعلى علين بفضل القرآن العظيم اللهم آمين.