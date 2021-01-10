الكنيسة الكاثوليكية تدعو الأقباط للوصول إلى «القداسة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية" التي جاءت عن القداسة.جاء ذلك تحت شعار:"(رسالة بطرس الرسول الأولى 1: 15) بَلْ نَظِيرَ الْقُدُّوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ.