بوريل يحذر من نزعات مناهضة الديمقراطية بين ساسة كبار على مستوى العالم

حذر جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من نزعات مناهضة الديمقراطية بين ساسة كبار على مستوى العالم.يأتي هذا التحذير بعد أحداث الشغب الدامية في مبنى الكونجرس الأمريكي مساء يوم الأربعاء الماضي.وكتب السياسي الإسباني في مدونة نُشِرَتْ اليوم الأحد: "هناك في العالم كله قادة سياسيون في المعارضة وبشكل متنام أيضا في السلطة، لديهم استعداد لتقويض مؤسسات ديمقراطية" دون أن يشير إلى أمثلة محددة.ورأى بوريل أن النجاح المثير للقلق "لخصوم الديمقراطية" يرجع إلى ارتفاع عدد المواطنين الذين يشعرون أنهم لا يتمتعون بالحماية أو لا يحظون بالاحترام على نحو كاف.وأعرب بوريل عن اعتقاده بأن عوامل أخرى مثل الاختلال الاقتصادي وقصور الرقابة على الشركات المتعددة الجنسيات والملاذات الضريبة الآمنة والتهرب من الضرائب ساعدت أيضا على حدوث هذا التطور.وأضاف بوريل 73 عاما: "وإذا كان لدى أي أحد تشكك في هذا، فإن الأحداث في واشنطن أظهرت أن المعلومات المضللة تمثل تهديدا حقيقا للديمقراطيات".كان أنصار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تظاهروا مساء الأربعاء الماضي ضد تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس بالقوة ما اضطر معه إلى قطع النواب لجلستهم وإخلاء قاعات المبنى ووقعت اضطرابات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي.