نائب أمريكي: مواد مساءلة ترامب قد تطرح على مجلس النواب الثلاثاء

قال ويب جيمس كلايبورن وهو نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد، إن بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء.وتابع قائلا لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "أعتقد أنها ستصاغ غدا الاثنين.. قد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعليا على المجلس لكنني أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع".