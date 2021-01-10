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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب أمريكي: مواد مساءلة ترامب قد تطرح على مجلس النواب الثلاثاء

الأحد 10/يناير/2021 - 05:36 م
ويب جيمس
ويب جيمس
وكالات
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قال ويب جيمس كلايبورن وهو نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد، إن بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وتابع قائلا لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "أعتقد أنها ستصاغ غدا الاثنين.. قد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعليا على المجلس لكنني أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع".

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