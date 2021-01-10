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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الأحد 10/يناير/2021 - 06:54 م
ضربة معلم
ضربة معلم
أمير محمد خالد
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تعرض اليوم قناة cbc الحلقة الـ38 من مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب والحلقة الماضية توفي فيها يحيى نجل المعلم شردي كما رفض جابر عريس شقيقته بسمة وفي مسلسل ضربة معلم 38 تنهار سلمي بعدما توفى يحيى ويأتيها تليفون من مروان يهددها فيها بفضحها بصورها أن لم تشتغل معه في القناة مرة أخرى وبالرغم من رفضها إلا أنه يهددها بشدة. 

احداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 38

كما أن جابر يصاب بطلق ناري بدلًا من المعلم شردي وذلك وهو يفاديه وتباهي تذهب لجابر لرؤيته وترفض عودته للبيت بسبب تعبه والمعلم شردي ينصح جابر بعدم الذهاب للمنزل ولكنه يصر على العودة مرة أخرى لمنزله، ويحتار الجميع في من أطلق النار على المعلم شردي والذي أصيب به جابر فالشك يكون حول لمنصور بسبب انه يتمني إدارة الشركة بدلًا منه.
ويتضح بعد ذلك أن غريب هو المتسبب في الطلق الناري علي المعلم شردي ويغضب منه منصور بشدة ولكن غريب يقنعه بأن ما يفعله صحيح، ويشعر المعلم شردي بقلق شديد ويخاف علي حياته ويفكر في أن يذهب لمحامي ويكتب وصيته بتوزيع ميراثه خوفًا علي ابنائه من منصور.

يشار إلي ان مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقي ومحمد نجاتي ورياض الخولي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور ومي سليم وانعام سالوسة وسلوي عثمان ومحمد الصاوي ومنة لطفي ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق في ثالث تعاون درامي يجمع الثنائي.

ويذكر أن مسلسل ضربة معلم تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب، وتصل عدد حلقات المسلسل لـ45 حلقة.

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