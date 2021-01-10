1250 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عن تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 307209 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 288785 حالة شفاء بعد تسجيل 1802 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4024 حالة.