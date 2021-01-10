البابا فرنسيس يصلي لأجل أمريكا.. ويعتذرعن الاحتفال بالمعمودية
الأحد 10/يناير/2021 - 05:18 م
جرجس صفوتطباعة
قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "أصلّي من أجل الولايات المتحدة الأمريكية التي هزّها حصار الكونجرس الأخير، أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم، إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام، أحثُّ الجميع على تعزيز ثقافة اللقاء والرعاية، من أجل بناء الخير.
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لم أتمكن من الاحتفال اليوم بالمعمودية في كابلة السيستينا كالمعتاد، أصلّي من أجل جميع الأطفال الذين ينالون المعمودية في هذه الفترة، وينالون الهوية المسيحية ونعمة الغفران والفداء. اضغط
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لم أتمكن من الاحتفال اليوم بالمعمودية في كابلة السيستينا كالمعتاد، أصلّي من أجل جميع الأطفال الذين ينالون المعمودية في هذه الفترة، وينالون الهوية المسيحية ونعمة الغفران والفداء. اضغط