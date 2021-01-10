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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسعى للحصول على موافقة برلمانية لزيادة العجز المالي

الأحد 10/يناير/2021 - 05:07 م
روبرتو جوالتيري
روبرتو جوالتيري
وكالات
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صرح وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري بأن الحكومة تعتزم التوجه للبرلمان خلال الشهر الجاري للحصول على موافقته على زيادة أخرى في العجز المالي، لتلبية الاحتياجات المتعلقة باللقاحات والرعاية الصحية ودعم الشركات والعاملين.

وأوضح جوالتيري، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن الطلب سيتضمن 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، وهو ما يعادل 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الحكومة تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تطلب فيها المزيد من المال.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فسيكون هذا هو الطلب الحكومي الخامس للموافقة على زيادة العجز منذ فرض الإغلاق الوطني الأول لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة حاليا عجزا يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستراجع قريبا توقعاتها بشأن الاقتصاد والديون، إلا أنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التوقع بأن تتجاوز نسبة العجز العشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وذكرت تقارير محلية أنه من المرجح أن يجتمع مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء لمناقشة الاستغلال الأمثل للأموال التي سيتم الحصول عليها من من حزمة تعافٍ أوروبية.

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