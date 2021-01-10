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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات عامة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:49 م
الانتخابات المركزية
الانتخابات المركزية الفلسطينية
وكالات
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قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأحد، إنها تحتاج 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي بعد 14 عاما على آخر انتخابات له.

وأضافت اللجنة في بيان أنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة".

وأطلع حنا ناصر رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس مساء يوم السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات.

وأضاف البيان "قدمت اللجنة خلال الاجتماع ( مع عباس) مقترحات لتواريخ محددة لإجرائها... وفقًا للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة
كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس إن عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يقوم بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

وتشهد محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تقدما في الأشهر القليلة الماضية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي تليها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني.

وسبق ان تم التوصل إلى اتفاقيات مشابهة برعاية دول عربية بين الحركتين المنقسمين منذ عام 2007 إلا إنها باءت بالفشل.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد أيام من القتال مع قوات الأجهزة الامنية للحكومة الفلسطينية.

وأصدرت محكمة دستورية شكلها عباس في عام 2018، قرارا تم بموجبه حل المجلس التشريعي الذي جرى انتخابه في عام 2006، وفازت حماس بأغلبية فيه، وبقي معطلا منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.

وانتخب عباس في عام 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، وينص القانون الفلسطيني على إجراء الإنتخابات الرئاسية كل أربع سنوات إلا أنها لم تجر بعد ذلك وحتى اليوم.

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