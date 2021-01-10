إيقاف 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالغربية

استمرت محافظة الغربية في ملاحقة البناء على الأراضي الزراعية بمختلف المدن والمراكز الثمانية، حيث تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، من إيقاف 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية فى المهد، بمساحة وصلت 3 قراريط و21 سهمًا بنطاق الوحدات المحلية لقرى بلقينا ودمرو ومحلة أبوعلي وشبرا بابل وجميعهم يتبعون مركز المحلة الكبري، وتمثلت التعديات في أبنية بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية لقواعد وسملات ومقبرة بالطوب الأحمر.ومن الجدير بالذكر أنه تم إيقاف حالتين بناء داخل الحيز العمراني بمساحة 62 مترًا بنطاق الوحدات المحلية بمحلة حسن ونمرة البصل، والتى كانت عبارة عن سور وبناء بالبلوك الأبيض.