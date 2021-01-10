استقرار إصابات كورونا في اليمن لـ2104

أعلن اليمن اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 611 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة المؤقتة (عدن) بعد 12 يومًا دون تسجيل أي وفيات.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) إنها لم تسجل أي إصابات أو حالات تعافٍ جديدة على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.وأضافت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي استقر عند 2104 مقابل 1407 حالة شفاء.