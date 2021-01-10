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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقرار إصابات كورونا في اليمن لـ2104

الأحد 10/يناير/2021 - 05:15 م
كورونا في اليمن
كورونا في اليمن
وكالات
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أعلن اليمن اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 611 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة المؤقتة (عدن) بعد 12 يومًا دون تسجيل أي وفيات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) إنها لم تسجل أي إصابات أو حالات تعافٍ جديدة على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأضافت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي استقر عند 2104 مقابل 1407 حالة شفاء.

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