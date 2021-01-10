إعادة فتح هايبر كارفور و20 محلًا بمول سيتي سنتر بعد انتهاء مدة الإغلاق

أعاد حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، فتح هايبر ماركت كارفور، و٢٠ محل متنوع بمول سيتي سنتر بمحرم بك، وذلك بعد انتهاء مدة الإغلاق وتحصيل الغرامات المقررة، تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠، والتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق غرامات الفورية على المنشآت المخالفة تقدر بـ٤ آلاف جنيه، والإغلاق لمدة أسبوع.جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.يذكر أنه تم إغلاق الهايبر ماركت والمحلات المذكورة، بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.