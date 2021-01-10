عمان تطرح فئات نقدية جديدة من الإصدار السادس

أعلن البنك المركزي العماني اليوم الأحد، عن إصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالًا عمانيًا وعشرة ريالات عمانية وخمسة ريالات عمانية وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة.ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البنك المركزي العماني قوله في بيان: إن الإصدار الجديد يأتي مكملًا للإصدار السادس من الأوراق النقدية العمانية الجديدة (2020)، والذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة الـ50 ريالًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.وذكر أنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا اعتبارًا من يوم غد الإثنين.وبين أن البنك المركزي العماني يعمل حاليًا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.