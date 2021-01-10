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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيف ومتى بدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعي في مصر؟

الأحد 10/يناير/2021 - 05:01 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سمر عبدالله
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الاثنين الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة؛ تأكيدًا على الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة للمشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويسهم في سياق متصل في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة في الشارع المصري، إلى جانب آثاره الاقتصادية العريضة.

بدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات منذ منتصف التسعينيات، حيث قامت وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة "غازتك - كارجاس"، لإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقامت وزارة البترول بجهود كبيرة لدعم هذا المشروع لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وبعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة البترول فى اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر وتطوير تسهيلات إنتاجها فى وقت قياسي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ونالت المبادرة القومية لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات وامركبات بدلا من الوقود إشادة من جانب المواطنين وخبراء البيئة، خاصة وأنه له عدد من المميزات البيئية والاقتصادية بالنسبة للمواطن والدولة على حد سواء.

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