النيابة تعلن تفاصيل حبس متهم بالاعتداء على والدته بدسوق

أمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس متهم بالتعدي على والدته (بدائرة مركز دسوق).وأعلنت النيابة أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة «النيابة العامة» التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من النيابة بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.