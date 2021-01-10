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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي: تراجع نمو اقتصاد غانا جراء جائحة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:41 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية تراجع معدل النمو في غانا من 4% إلى 1.4% خلال عام 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البنك- في تقريره- أن تماسك قطاع الزراعة في غانا ليس كافيًا لاحتواء صدمة وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد، متوقعًا أن يطال الأثر السلبي للجائحة قطاع النفط والقطاعات الأخرى، لذا تم تخفيض توقعات النمو لعام 2021.

وانكمش الاقتصاد الغاني في الربع الثالث من عام 2020، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، فيما شهد قطاع الزراعة أعلى نمو بنسبة 8.3%، وانكمش قطاعا الصناعة والخدمات بنسب سالبة (-5.1% و-1.1%) على التوالي.

وتوقع البنك الدولي أن يتجه النشاط الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء إلى الارتفاع بنسبة 2.7% في 2021، كما توقع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا بنسبة 2.1% في العام الجاري، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4% عام 2021، فيما يعد توزيع اللقاح والاستثمار أساسيان لمواصلة التعافي.

وأشار إلى أن جائحة كورورنا تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة، وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، مؤكدًا أن الحكومات ستحتاج إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام.

ويعمل معظم سكان في غانا في مهنة الزراعة، ويعتبر الكاكاو من أبرز محاصيلها، حيث يتصدر قائمة صادراتها إلى الخارج، بالإضافة إلى محاصيل: (البن، ونخيل الزيت، والمطاط، والأناناس، والأرز، والكاسافا، واليام)، كما يعتمد اقتصادها على تصدير (الذهب، والأخشاب، والماس، والنيكل، والبوكسيت).

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