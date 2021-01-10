رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محققون: الطائرة الإندونيسية تحطمت بفعل تأثير المياه

الأحد 10/يناير/2021 - 05:48 م
طائرة إندونيسيا
طائرة إندونيسيا
وكالات
طباعة
ذكر محققون إندونيسيون أن الطائرة طراز "بوينج" المحطمة، التي كان على متنها 62 شخصا، التابعة لشركة "سريويجايا" للطيران، تحطمت بفعل تأثير المياه، مما ربما يستبعد تحطمها في الهواء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرجانتو تجاهجونو استنتاجه عبر رسالة نصية دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتم تأكيد تحطم الطائرة، بعد حوالي 20 ساعة من فقدانها في أعقاب مغادرتها من العاصمة جاكرتا ودعا رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، إلى بذل أقصى الجهود للبحث عن الضحايا.

وذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة.

وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين، ولقد استطعنا تحديد (الموقع)، ونأمل في انتشالهما سريعا".

والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.

موضوعات متعلقة

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

الأكثر قراءة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

كمال رحيم يطرح «أحلام العودة» عن «دار العين»

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس