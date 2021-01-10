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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خبراء يوضحون الآثار البيئية لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل للسيارات

الأحد 10/يناير/2021 - 04:58 م
الغاز الطبيعي كبديل
الغاز الطبيعي كبديل للسيارات
سمر عبدالله
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كشف خبراء الطاقة والبيئة عن الآثار البيئية لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل في السيارات والمركبات، مؤكدين أنه يؤدى إلى الارتقاء بنمط الحياة، وينعكس بشكل مباشر على طبيعة حياة المصريين، لا سيما لجهة المساهمة في خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وأشاروا إلى أن أن تحويل السيارات إلى غاز طبيعي يحمل العديد من المزايا البيئية، إذ لا تخرج عنه سوى ملوثات ضئيلة، ويطلق عليه "الوقود الأحفوري النظيف" كما أنه أقل بالثلثين من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أوضحوا أنه يؤدي إلى الحد من معدلات التلوث عن طريق تقليل الانبعاثات الضارة وتقليل انبعاثات الغاز الدفينة، فعلى المدى الطويل يمكن لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود أن يسهم في الحد بنسبة من 0 إلى 37% من انبعاثات أول أوكسيد الكربون، فضلًا عن تقليل نسبة أكسيد النيتروجين بنسبة كبيرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، يوم الاثنين الماضي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة تأكيدًا على الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة لهذا المشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويسهم في سياق متصل في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة في الشارع المصري، إلى جانب آثاره الاقتصادية العريضة.

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