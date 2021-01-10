أزمة كورونا العالمية في 12 محطة أساسية

منذ أول حالة وفاة رسمية في الصين في 11 يناير، إلى الآمال التي تبعثها اللقاحات بعد عام نستعرض فيما يلي 12 محطة رئيسية في جائحة «كوفيد-19»:في 31 ديسمبر 2019، أبلغت منظمة الصحة العالمية بحالات مقلقة لمصابين بالتهاب رئوي "مجهول المصدر" في مدينة ووهان الصينية.وفي السابع من يناير 2020، حُدد سبب هذه الإصابات وهو فيروس جديد من سلالة كورونا. وبعد أربعة أيام، أعلنت بكين أول حالة وفاة رسمية جراء المرض الذي عُرف لاحقًا باسم «كوفيد-19».وفي 23 يناير، دخلت ووهان في عزلة عن العالم لاحتواء الوباء. وبدأت بلدان عدة تسيير رحلات لإعادة مواطنيها من الصين.وسُجلت أول وفاة رسمية خارج آسيا في 15 شباط فبراير وهي لسائح صيني كان يعالَج في مستشفى بفرنسا.في السادس من مارس، تخطت حصيلة الوباء عتبة مائة ألف حالة رسميًا في العالم. وفرضت إيطاليا، أول بلد أوروبي يفتك فيه الوباء، تدابير حجر صحي في شمال البلاد مددتها لاحقًا إلى سائر الأراضي الإيطالية.وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» بأنه جائحة.وشهدت الأسواق المالية العالمية انهيارًا سريعًا، مع إعلان الحكومات والبنوك المركزية أولى تدابير الدعم الاقتصادي الواسع النطاق.في 16 مارس، دعت ألمانيا سكانها إلى "ملازمة المنزل"، فيما طلبت بريطانيا تفادي أي "احتكاك اجتماعي" في البلاد. ودخلت فرنسا مرحلة إغلاق شامل في 17 مارس فيما أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده الخارجية.في 24 مارس، أرجئت الألعاب الأولمبية في طوكيو المقررة أساسًا في يوليو 2020 إلى العام التالي.وفي 25 مارس، حذرت الأمم المتحدة من أن الجائحة "تهدد البشرية برمّتها".تمددت تدابير الإغلاق في أنحاء المعمورة. في الثاني من أبريل، كان أكثر من 3,9 مليارات شخص أي نصف البشرية، ملزمين أو مدعوّين إلى التزام الحجر المنزلي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس. وجرى تجاوز عتبة المليون إصابة حول العالم.في 29 أبريل، ألغت شركة "بوينغ" المصنعة للطائرات 16 ألف وظيفة. وتمددت تبعات الجائحة لتشمل قطاعات كثيرة بينها النقل الجوي وصناعة السيارات والسياحة والأنشطة التجارية، مع إعلان الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين.روّج الطبيب الفرنسي ديدييه راولت لفعالية الهيدروكسيكلوروكين في معالجة مصابي «كوفيد-19»، في منحى دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن دراسة دولية مدوّية نُشرت نتائجها في 22 مايو طعنت بفعاليته، لكنها سُحبت لاحقًا بسبب شكوك بشأن صدقية البيانات التي استندت إليها. لكنّ دراسات عدة خلصت أيضًا إلى عدم فعالية هذا الدواء المستخدم في الأساس لمعالجة المصابين بالملاريا، وجرى تعليق تجارب سريرية في هذا المجال.في السابع من يونيو، تخطت حصيلة الجائحة عتبة 400 ألف وفاة، وسط تمدد سريع للفيروس في أمريكا اللاتينية.وأصبحت البرازيل ثاني أكثر بلدان العالم تضررًا بالوباء لناحية عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة، فيما قلل رئيسها جايير بولسونارو من خطورة المرض الذي وصفه بأنه "رشح بسيط"، ولم يستطع الإفلات شخصيًا من الإصابة، شأنه في ذلك شأن دونالد ترامب بعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.تخطت حصيلة الوفيات بـ«كوفيد-19» في العالم عتبة المليون في 28 سبتمبر.في أوروبا، عادت الإصابات إلى الارتفاع بسرعة كبيرة في أكتوبر، وقد أعلنت بلدان عدة إعادة فرض تدابير إغلاق وحظر تجول.وفي عز الاضطرابات السياسية إثر فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتشكيك دونالد ترامب بصدقية النتائج، غرقت الولايات المتحدة في الأزمة الصحية، وقد سُجل مستوى قياسي للوفيات في الخامس من يناير 2021 مع 3930 وفاة في 24 ساعة.ولا تزال الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررًا بالوباء مع أكثر من 368 ألف وفاة حتى التاسع من يناير.