مزايا استخدام الغاز الطبيعي بيئيًا للسيارات والمركبات

تساؤلات كثيرة طرحها المواطنين يوم الاثنين الماضي عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة تأكيدًا على الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة لهذا المشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويسهم في سياق متصل في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة في الشارع المصري، إلى جانب آثاره الاقتصادية العريضة.وترصد «الدستور» مزايا الغاز الطبيعي:نظيف: التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ؛ كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية، لذلك يعتبر الغاز الطبيعي أنظف من البنزين ويمكن أن يقلل بشكل كبير من إنتاج الغازات الضارة، وهي:ثاني أكسيد الكربونأول أكسيد الكربونأكاسيد النيتروجينهيدرو كربوناتآمن: إن خصائص الغاز الطبيعي للمركبات تجعل منه وقودًا أكثر أمانا، فهو أخف وزثًا من الهواء، وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسرب.كما أن نسبة اشتعال الوقود إلى الهواء محددة جدًا مما يقلل من احتمالات اشتعاله، وهو ليس سامًا ولا يسبب التآكل لذلك فإنه لا يشكل أي خطر على الصحة عندالتعامل معه.كما أن أسطوانة التخزين المستخدمة أقوى من خزان وقود البنزين، وقد خضعت لعدةاختبارات لتحديد قدرتها على مقاومة الحرارة وحالات الضغط العالي وإطلاق_ الناروالتصادم والنار، كما أن قابلية اشتعاله محدودة مما يجعله أكثر أمانًا من أنواعالوقود الأخرى.اقتصادي: تكلفة الغاز الطبيعي للمركبات أقل من البنزين.