الجامعة الأمريكية تمنح أمين اتحاد الصوفية درجة الدكتوراة في «الاقتصاد الإسلامي»

اختتمت لجنة الحكم والمناقشة بالجامعة الأمريكية بمدينة نصر، منذ قليل، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبدالحليم إبراهيم المنسي الآمين العام للاتحاد العالمي للطرق الصوفية.وأعلنت اللجنة موافقتها على الرسالة المقدمة من الباحث، والتي حملت عنوان «مشكلة الفقر في ضوء الاقتصاد الإسلامي»، حيث حصل الباحث على درجة الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف.وحضر المناقشة عدد من الشخصيات الدينية والصوفية في مصر، يأتي في مقدمتهم الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور رفعت السعيد الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور سامي العسالة، المفتش بوزارة الأوقاف المصرية، وعددًا من الشخصيات والقامات الدينية والفكرية.وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة نعمت عبداللطيف مشهور، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والدكتور السيد عطية عبدالواحد، أستاذ الاقتصاد بحقوق عين شمس، والدكتور سلوى فؤاد صابر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.