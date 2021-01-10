«معا لفعل الخير».. مبادرة سائقي تاكسي الإسكندرية لتوصيل مرضى السرطان بالمجان

وتابع أن المبادرة انضم لها مبادرة قديمة في الإسكندرية وهي تاكسي الخير، وبدأت تنتشر بسرعة كبيرة، حيث تضم المجموعة كافة الأعمار من سن 21 وحتى 60 عامًا، الجميع اجتمعوا على هدف واحد وهو الخير.





«الخير» سعادة لا يشعر بها إلا من أقدم عليها فهو يرى سعادته في مساعدة غيره، سائلًا بذلك وجه الله، وهو ما أقدم عليه مجموعة من سائقي التاكسي بالإسكندرية، لتسخير سيارتهم لتوصيل مرضى السرطان بالمجان، من خلال مبادرة أطلقوها مع بداية العام الجديد تحت شعار «معا لفعل الخير».أمام مستشفى "أيادي المستقبل" لعلاج الأورام بوسط الإسكندرية، تراصت سيارات التاكسي الخاص بالمبادرة في انتظار خروج المرضى في موعد لم يتغير يوميًا ولكن باختلاف الأشخاص، المشاركين في تقديم الخير للأهالي من مرضى السرطان.يقول عمر حسن، 26 عامًا مؤسس «مبادرة تاكسي الإسكندرية.. معًا لفعل الخير»، إن بداية المبادرة كانت مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كانت تراوده تلك الفكرة منذ مدة طويلة وأراد أن يبدأها مع العام الجديد، ليكون عامًا خيرًا عليه وعلى أسرته وعلى الجميع، متيقنًا أن الخير يجلب الخير دائمًا.وأضاف لـ«الدستور» أنه عزم على بدء المبادرة بمفرده، ولكنه بعد أن عرض الفكرة على جروب سائقي التاكسي بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاجأ بعدد كبير يريد المشاركة وبالفعل كان التجمع أمام مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام يوم الجمعة أول يناير ليتم التعارف وتقسيم الأيام ليكون متواجد يوميًا عدد من السيارات لخدمة المرضى.وأوضح أنه بعد عدة أيام ازداد عدد السيارات المشاركة حتى وصلت إلى 29 سيارة الآن بعد 10 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه تم تصميم شعار خاص بالمبادرة تم إضافته على السيارات المشاركة ليتعرف عليها المرضى، حيث يتم توصيل المرضى إلى أي مكان بالإسكندرية من شرقها حتى غربها، وذلك بالمجان قائلًا: «لا ننتظر شيئًا، وكفاية دعوة المرضى لينا ده بالدنيا كلها».واستكمل الحديث أيمن الشربتلي 54 عامًا، أحد أعضاء المبادرة، موضحًا أنه بعد أن رأى منشور على جروب الفيسبوك، لم يفكر لحظة واحدة، بل قام بعرض المشاركة وأن يكون ضمن الفريق الذي يكبر يوم بعد يوم في الخير.وأضاف أن الهدف من المبادرة هو راحة المرضى الغير قادرين فأكثرهم يقطنون بأماكن بعيدة عن المستشفى، فنحن نقدم وسيلة مواصلات بالمجان، مشيرًا إلى أن كل سائق يمكن أن يقوم بتوصيل مريض أو اثنان يوميًا، وذلك بسبب العدد الكبير الذي انضم والجميع يريد المشاركة في الخير ابتغاء وجه الله.وأشار محسن متولي 43 عامًا، أحد فريق المبادرة، إلى أن جميع المشاركين بالمبادرة تجمعوا في الخير منذ اليوم الأول، حيث كان الجميع لا يعرف الآخر بل تفاعلوا على منشور على موقع التواصل الاجتماعي لنتفاجأ جميعا في أول يوم عمل للمبادرة بوجود عدد كبير من السائقين يعرضون خدماتهم لإيصال المرضى بالمجان.