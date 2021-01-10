23 يناير.. الأنبا إبراهيم إسحق يسيم مطران سوهاج الجديد

يترأس صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا توما حليم، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء بمشاركة أصحاب النيافة والسيادة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تقام مراسم السيامة الأسقفية في العاشرة من صباح يوم السبت، الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا.