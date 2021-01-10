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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

لماذا توسعت الحكومة في استخدام الغاز الطبيعي؟

الأحد 10/يناير/2021 - 04:54 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سمر عبدالله
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أسهمت الرؤية الاستراتيجية للطاقة في مصر في حدوث تطور سريع في صناعة البترول والغاز الطبيعي، ما أدى إلى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول إلى التصدير بفضل تطور هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف.

وبشكل ملحوظ، تولي الدولة المصرية اهتمامًا واسعًا بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، بعدما تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة، التي أسهمت في إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج، كما تتبنى الحكومة خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، كضرورة مُلحة في ظل توجه عام في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وقررت الحكومة أن ينعكس ذلك التوجه على حياة الناس والارتقاء بها، وذلك بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي من آثار بيئية واقتصادية هائلة تضع الحكومة المصرية نصب أعينها، باهتمام وتكليف مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موجها بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية "بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة تأكيدًا على الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة لهذا المشروع الذي يستفيد منه الجميع، ويسهم في سياق متصل في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة في الشارع المصري، إلى جانب آثاره الاقتصادية العريضة.

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