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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسط تفوق مصري.. أسواق الشرق الأوسط ترتفع

الأحد 10/يناير/2021 - 04:54 م
أسهم الشرق الأوسط
أسهم الشرق الأوسط
وكالات
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أغلقت أسهم الشرق الأوسط على صعود اليوم الأحد عقب ارتفاع الأسهم العالمية وقفزة لأسعار النفط يوم الجمعة، في حين تفوقت أسهم القاهرة بعد توقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا أفضل لمصر.

تدعمت المعنويات بعد أن فتحت الإمارات نقاط العبور البرية والبحرية والجوية مع قطر يوم السبت، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية والسعودية استئناف الرحلات بين الدوحة والرياض في إطار تقارب سياسي أنهى خلافا استمر ثلاث سنوات.

كانت أسواق الأسهم العالمية صعدت يوم الجمعة مع تطلع المستثمرين إلى المستقبل وتغاضيهم عن الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة ليركزوا على برامج تحفيز أكبر لعلاج الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا بينما، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة إلى 55.99 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.4 بالمئة، وأغلقت معظم أسهمه على صعود. قاد المكاسب البنك التجاري الدولي مرتفعا 3.9 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو من العام الماضي.

رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 بالمئة من اثنين بالمئة في تقديرات يونيو للسنة المالية 2020-2021، التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.9 بالمئة، إذ زاد سهم بنك دبي الإسلامي ثلاثة بالمئة وصعد سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة.

وصعد سهم شعاع كابيتال 3.1 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أن مجموعة شركات تقودها اشترت ما قيمته 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) من ديون ستانفورد مارين التي مقرها دبي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.9 بالمئة، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.6 بالمئة.

وأغلق سهم المتحدة للإلكترونيات مرتفعا 5.6 بالمئة بعدما قفز 9.2 بالمئة خلال اليوم. وأعلنت شركة التجزئة أن أرباحها الفصلية قفزت 41.2 بالمئة إلى 101.8 مليون ريال (27.14 مليون دولار).

وتقدم المؤشر القطري 0.4 بالمئة عند الإغلاق، وزاد سهم شركة ملاحة القطرية 5.4 بالمئة إلى 7.652 ريال، أعلى مستوى إقفال له منذ مارس 2017 وزاد سهم قطر لنقل الغاز 2.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم اتصالات 0.4 بالمئة والدار العقارية 0.6 بالمئة.

السعودية.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8817 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5176 نقطة.
دبي.. ارتفع المؤشر 1.9 بالمئة إلى 2674 نقطة
قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة ليسجل 10726 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1453 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3731 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6068 نقطة.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(الدولار = 3.7514 ريال سعودي)

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