شاهد.. حفل زفاف سميرة سعيد على هاني مهنا بالمغرب

تحتفل اليوم الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ63، فالديفا من بين أهم وأبرز فنانات الوطن العربي، فهي صاحبة مشوار غنائي طويل ومهم حيث قدمت عبر مسيرتها الغنائية العديد من الأغاني المهمة."الدستور" تستعرض في عيد ميلادها ذكريات حفل زواجها من الموسيقار هانى مهنا.تزوجت سميرة سعيد من الموسيقار الكبير هاني مهنا 1988 وأقيم حفل زفافهم في المغرب ورغم رفض هاني مهنا أقامت حفل زفاف في ذلك الوقت؛ لأن زواجه من سميرة سعيد يعد الثاني وليس الأول إلا أنها أصرت وأقامت حفل الزفاف في بلدها وسط أسرتها وبعادات وتقاليد بلدها واستمر الزواج لمدة 6 سنوات فقط حيث انفصل الثنائي في عام 1994.